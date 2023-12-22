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20:52, 22 декабря 2023Силовые структуры

Московского пенсионера задержали за многолетнее совращение сына соседки

В Москве задержали 82-летнего пенсионера по делу о совращении сына соседки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве задержали 82-летнего пенсионера по делу о многолетнем совращении сына соседки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пенсионер совершал насильственные действия в отношении ребенка, когда по просьбе матери приглядывал за ним. Как сообщается, первое преступление сексуального характера мужчина совершил в 2015 году, тогда мальчику было семь лет. В декабре 2022 года совращение повторилось.

Родители несовершеннолетнего узнали о произошедшем, но поначалу боялись обращаться с заявлением в полицию. В настоящее время с пенсионером работают правоохранители, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. Фигуранту грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области суд приговорил уроженца Москвы к пожизненному лишению свободы за покушение на двух молодых людей ради изнасилования 15-летней девушки.

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      Илона Палей
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