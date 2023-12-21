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17:27, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к пожизненному сроку за покушение ради изнасилования

В Рязанской области суд приговорил мужчину к пожизненному сроку за покушение

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Рязанской области суд приговорил уроженца Москвы к пожизненному лишению свободы за покушение на двух молодых людей ради изнасилования 15-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по четырем статьям. Ранее он уже был судим за изнасилование и грабеж.

7 августа 2022 года в одном из районов Рязанской области осужденный познакомился на улице с компанией из трех молодых людей и решил выпить вместе с ними. В какой-то момент он захотел изнасиловать 15-летнюю девушку из этой компании. Ради этого он три раза ударил ножом 17-летнего молодого человека и не менее двух 21-летнюю девушку. Пострадавшим удалось убежать и обратиться за помощью. В результате подростка спасти не смогли.

После того как 15-летняя девушка осталась одна, мужчина причинил ей тяжкий вред здоровью, изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, а потом скрылся с места преступления.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил командира роты огневой поддержки Сергея Бензе к пожизненному лишению свободы.

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