Дилер Honda привезет в Россию новые китайские автомобили

Бывший дистрибьютор Honda привезет в Россию кроссоверы китайской VGV

«Мотор-инвест», бывший эксклюзивный дистрибьютор Honda в России, привезет на местный рынок два новых китайских кроссовера. Об этом со ссылкой на пресс-службу производителя сообщает Autonews.

Дилер объявил о сотрудничестве с китайской компанией VGV: в 2024 году компания привезет для продажи два семиместных кроссовера длинной до 5 метров. О внешнем виде, условиях поставки и гарантиях VGV не распространяется, про новинки известно лишь то, что они оснащены комфортабельным салоном и развитой мультимедиа. Автомобили поставляются с механикой или автоматической коробкой передач.

«Самым большим сюрпризом для рынка станет цена. Никто еще в России за последние пару лет не врывался в базовый ценовой сегмент с большим семиместным кроссовером, где хозяйничали Renault Duster, Hyundai Creta и KIA Celtos», — добавил глава «Мотор-Плейс» Михаил Плотников.

Ранее стало известно, что китайский автогигант Сhery выпустит в России электрический ситикар EQ1 размером с «Оку». Машина, известная также как Little Ant, будет продаваться под суббрендом Tiggo. Под новым торговым знаком в российские автосалоны поступят еще шесть автомобилей. EQ1 — самый доступный автомобиль у суббренда. В Китае цены на него варьируются от 64 999 до 94 000 юаней (815 тысяч — 1,2 миллиона рублей). По данным дилеров, стоимость машины в России превысит два миллиона рублей.