Китайский автогигант выпустит в России машину размером с «Оку»

Китайский бренд Сhery привезет в Россию ситикар EQ1 размером с «Оку»

Китайский автогигант Сhery выпустит в России электрический ситикар EQ1 размером с «Оку». Об этом сообщает Autonews.

Автомобиль, также известный под названием Little Ant, будет продаваться под суббрендом Tiggo — помимо него, в салоны поступят еще шесть автомобилей. В КНР трехдверная машина в различных модификациях продается с 2017 года. Он доступен с электромотором на 41 либо 75 лошадиных сил. В зависимости от объема батареи запас хода электрокара может составлять до 408 километров.

EQ1 — самый доступный автомобиль у суббренда. В Китае цены на него варьируются от 64 999 до 94 000 юаней (815 тысяч — 1,2 миллиона рублей). По данным дилеров, стоимость машины в России превысит два миллиона рублей. Пока официально EQ1 в страну не привозят.

По данным американского журнала Consumer Reports, электрокары оказались менее надежными, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Опрос владельцев более 330 тысяч машин показал, что электромобили доставляют собственникам на 79 процентов больше проблем. Интересно, что при этом они имеют меньшее количество движущихся частей и более простую трансмиссию.

Ранее производитель электрокаров Tesla решил отозвать крупную партию техники в США. Решение, принятое компанией Илона Маска, затронет более двух миллионов автомобилей Model S, X, 3 и Y, выпущенных с 2016 года. Производитель обновит им систему безопасности автопилота, так как «люди слишком доверяют технологиям».