Надежность электрокаров и авто с ДВС сравнили

Электрокары доставляют на 79 % больше проблем, чем авто с ДВС

Электрокары оказались менее надежными, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Два вида машин сравнили эксперты американского журнала Consumer Reports.

Опрос владельцев более 330 тысяч машин показал, что электромобили доставляют собственникам на 79 процентов больше проблем, чем авто с ДВС. Интересно, что при этом они имеют меньшее количество движущихся частей и более простую трансмиссию.

Подзаряжаемые гибриды оказались еще проблематичнее — они продемонстрировали на 146 процентов больше затруднений, чем бензиновые и дизельные машины. Самыми надежными стали традиционные гибриды без функции внешней подзарядки — владельцы таких авто жалуются на 26 процентов реже, чем владельцы машин с ДВС.

Ранее в Приморье захотели освободить от транспортного налога водителей электрокаров. Инициатива направлена на популяризацию такого транспорта и улучшение окружающей среды.