Одну категорию водителей освободят от транспортного налога

Водителей электрокаров в Приморье освободят от транспортного налога

В Приморье решили освободить от транспортного налога одну категорию водителей. Не платить его смогут владельцы электрокаров, соответствующие поправки к краевому закону приняли депутаты заксобрания Приморского края. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что речь о легковых автомобилях, оснащенных только электрическими двигателями. Инициатива призвана популяризировать в регионе такой транспорт и тем самым поспособствовать улучшению окружающей среды. Льгота начнет действовать с 1 января 2024 года.

«Это актуально для Владивостока, который принадлежит к числу самых автомобилизированных городов нашей страны. Основная цель обнуления транспортного налога для владельцев электрокаров — нарастить процент таких машин на дорогах нашего края, чтобы снизить вред природе», — заявил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Ранее власти России обсуждали введение льгот для водителей электрокаров. Предлагалось сделать бесплатным проезд по платным трассам для этой категории автовладельцев.