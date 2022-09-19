В России предложили ввести льготы для одной категории водителей

В России предложили сделать бесплатным проезд по платным трассам для электрокаров

Власти России предложили с 2023 года ввести льготы для водителей электрокаров. Проезд по платным трассам для этой категории автовладельцев захотели сделать бесплатным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

Подготовить предложение для введения подобной меры в августе 2022 года правительство поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином. Бесплатный проезд захотели ввести на три года.

Замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что нововведение поспособствует улучшению имиджа электрических автомобилей — оно сделает приобретение такого транспорта привлекательным и экономически выгодным для граждан. Однако в одном из ведомств изданию сообщили, что в 2022 году могут не успеть принять советующий акт, так как власти не определили источник возмещения доходов для операторов дорог.

Подобную меру начали обсуждать в июне 2022 года. Владельцам электрокаров в регионах предложили сделать бесплатный проезд по платным трассам, а также отменить или снизить транспортный налог.