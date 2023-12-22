Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 22 декабря 2023Бывший СССР

Путин обсудил с Совбезом коллективную биологическую безопасность в СНГ

Путин обсудил с Совбезом создание коллективной биологической безопасности в СНГ
СюжетПандемия в России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании Совета безопасности России обеспечение коллективной биологической безопасности в СНГ. Об этом сообщаетТАСС.

Путин обратил внимание, что вопросы биологической безопасности напрямую касаются не только России, но и ее соседей. «У нас 25-26 [декабря] будут встречи с коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, которые в целом интересуют, конечно, всех», — добавил президент.

Он добавил, что обстановка остается непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации, но в период пандемии COVID-19 пришлось столкнуться с более серьезными проблемами.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США хотят получить компоненты биооружия. Он добавил, что масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства представляет угрозу интересам России.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      Власти прокомментировали сообщения о росте цен в России

      Полиция проверит информацию о смерти участницы шоу «Пацанки»

      Стало известно о доказательствах коррупции канцлера ФРГ Шольца

      Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

      Раскрыты главные полезные свойства русской бани

      Обязанных явиться в военкомат россиян не допустят к экзамену на права

      На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

      Ранее судимого за расправу участника СВО задержали за новый заказ

      Предсказаны победительницы конкурса красоты «Мисс Земля»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости