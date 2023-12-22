Путин обсудил с Совбезом коллективную биологическую безопасность в СНГ

Путин обсудил с Совбезом создание коллективной биологической безопасности в СНГ

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании Совета безопасности России обеспечение коллективной биологической безопасности в СНГ. Об этом сообщаетТАСС.

Путин обратил внимание, что вопросы биологической безопасности напрямую касаются не только России, но и ее соседей. «У нас 25-26 [декабря] будут встречи с коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, которые в целом интересуют, конечно, всех», — добавил президент.

Он добавил, что обстановка остается непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации, но в период пандемии COVID-19 пришлось столкнуться с более серьезными проблемами.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США хотят получить компоненты биооружия. Он добавил, что масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства представляет угрозу интересам России.