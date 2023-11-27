Медведев заявил о желании США получить компоненты биооружия

Медведев: США разрабатывают патогены и хотят получить компоненты биооружия

Вашингтон разрабатывает патогены, по сути, он хочет получить компоненты биооружия. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов», — объявил он во время заседания с руководителями ключевых российских ведомств.

Как сообщил российский политик, спецслужбам следует принять меры противодействия военно-биологическим программам.

«Серьезный риск для наших национальных интересов представляет масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы», — написал он.

Ранее Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО.