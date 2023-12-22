Вооруженные силы России за сутки отбили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Подразделения «Южной» группировки войск на донецком направлении за сутки отразили 17 атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что противнику было нанесено поражение в живой силе и технике в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка. Общие потери украинских войск на данном направлении составили до 210 бойцов.

Кроме того, ВСУ лишились британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90, трех САУ «Акация», двух САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20. Также была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Ленте.ру», что с приходом зимы ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) во многом изменилась, в особенности для украинских военных: техника, поставленная Западом, не подходит для таких погодных условий, она застревает и становится легкой мишенью. Также сказывается и ослабление боевого духа.