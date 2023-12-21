Полковник рассказал об изменениях в зоне СВО с приходом зимы

Полковник Литовкин заявил о работающей на ВС РФ зиме

С приходом зимы ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) во многом изменилась, в особенности для украинских военных: техника, поставленная Западом, не подходит для таких погодных условий, она застревает и становится легкой мишенью. Также сказывается и ослабление боевого духа. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Безусловно, зима влияет на ход боевых действий. Грязь, дождь, мороз, лужи в окопах — все это действует угнетающе, особенно на сторону, терпящую поражение за поражением. Украинские военные демотивированы, они не хотят воевать в таких условиях, готовы сдаваться в плен. У нас появился шанс на улучшение ситуации», — сказал полковник.

Он также обратил внимание на неприспособленность западной техники: колесные машины застревают в грязи, танки садятся на дно.

Немецкие, английские, американские танки тяжелее наших почти на 20 тонн. Они выше, длиннее, являются более простой целью для артиллерии и противотанковых снарядов. Зима работает на нас Виктор Литовкин полковник в отставке

«Вопрос только в том, какие задачи поставит командование: будем ли мы дожидаться, пока украинское контрнаступление полностью иссякнет и перейдем в решительное наступление, или будем шаг за шагом отвоевывать выгодные для нас позиции», — объяснил Литовкин.

Ранее сообщалось, что, по данным министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

