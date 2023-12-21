Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 21 декабря 2023Бывший СССР

Полковник рассказал об изменениях в зоне СВО с приходом зимы

Полковник Литовкин заявил о работающей на ВС РФ зиме
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С приходом зимы ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) во многом изменилась, в особенности для украинских военных: техника, поставленная Западом, не подходит для таких погодных условий, она застревает и становится легкой мишенью. Также сказывается и ослабление боевого духа. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Безусловно, зима влияет на ход боевых действий. Грязь, дождь, мороз, лужи в окопах — все это действует угнетающе, особенно на сторону, терпящую поражение за поражением. Украинские военные демотивированы, они не хотят воевать в таких условиях, готовы сдаваться в плен. У нас появился шанс на улучшение ситуации», — сказал полковник.

Он также обратил внимание на неприспособленность западной техники: колесные машины застревают в грязи, танки садятся на дно.

Немецкие, английские, американские танки тяжелее наших почти на 20 тонн. Они выше, длиннее, являются более простой целью для артиллерии и противотанковых снарядов. Зима работает на нас

Виктор Литовкинполковник в отставке

«Вопрос только в том, какие задачи поставит командование: будем ли мы дожидаться, пока украинское контрнаступление полностью иссякнет и перейдем в решительное наступление, или будем шаг за шагом отвоевывать выгодные для нас позиции», — объяснил Литовкин.

Ранее сообщалось, что, по данным министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

      ХАМАС заявило об отказе вести переговоры с Израилем до полного прекращения огня

      Миру предрекли новые проблемы из-за обстрелов в Красном море

      В России назвали ответ на возможную конфискацию активов страны Западом

      ЕК перечислила последний транш Украине за 2023 год

      В РПЦ отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой

      Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на российский регион

      Минобороны Украины подтвердило проживание семьи министра в США

      Матвиенко призвала изменить законодательство о возвращении соотечественников

      В ВС России сообщили о попытках Украины совершить акты ядерного терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости