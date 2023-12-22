Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 22 декабря 2023Россия

Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны заявило о 39 групповых ударах в зоне СВО, нанесенных за неделю
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов по различным объектам противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака велась по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кроме того, поражались центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований», — пояснили в пресс-службе.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

В оборонном ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска. В министерстве уточнили, что огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      Небо в российском регионе стало розовым

      Стало известно о других убийствах стрелка в Праге

      Силовики нашли причастных к сообщениям о терактах российских школьников

      В Дубае отменили концерт Земфиры

      Wildberries решил выдавать микрокредиты

      Экономике Европы предрекли усиление кризиса

      В аэропорту Домодедово ввели ограничения на вылет

      ВСУ обстреляли российский город

      Швейцария вслед за ЕС ввела новые санкции в связи с конфликтом на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости