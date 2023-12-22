Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны заявило о 39 групповых ударах в зоне СВО, нанесенных за неделю

Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов по различным объектам противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака велась по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кроме того, поражались центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований», — пояснили в пресс-службе.

В оборонном ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения ВДВ взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска. В министерстве уточнили, что огневую поддержку наступающим оказывала артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.