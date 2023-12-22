Селену Гомес заметили в наряде за 386 тысяч рублей

Певицу Селену Гомес заметили в Беверли-Хиллз в пальто за 386 тысяч рублей

Американская певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующие фото публикует Page Six.

Папарацци заметили 31-летнюю знаменитость на прогулке в Беверли-Хиллз в кашемировом пальто бренда The Row серого цвета, стоимость которого составляет 4184 доллара (386 тысяч рублей). Поп-исполнительница также надела спортивную форму, в том числе легинсы марки Aritiza, а в руках она держала сумку-тоут модного дома за 5175 долларов (477 тысяч рублей).

В то же время от макияжа инфлюэнсер отказалась, а волосы распустила. На ней также были солнцезащитные очки.

Ранее Селена Гомес снялась в кожаном плаще на голое тело для Vogue.