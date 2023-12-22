Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:14, 22 декабря 2023Ценности

Селена Гомес снялась в кожаном плаще на голое тело для Vogue

Фото: Vogue Japan

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенном образе для японской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость предстала перед камерой в кожаном плаще на голое тело. При этом визажисты решили сделать в макияже акцент на естественность, нанеся на щеки розовые румяна, а на губы — нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в гладкий пучок.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях под постом. «Потрясающая», «Королева», «Очень красиво», «Это нереально», «Ты шикарная. Спасибо за то, что ты делаешь», — писали они.

Ранее Гомес вышла на улицу без макияжа и вызвала споры в сети. Папарацци запечатлели исполнительницу вместе с подругой во время прогулки по Беверли-Хиллз. Тогда звезда была одета в серый свитер, черные лосины и объемный плащ.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию обвинили в срыве поставок истребителей для ВСУ. На Украине говорят, что это происходит постоянно

      Новый глава МИД Польши приехал в Киев

      Врач назвала четыре мешающих похудению на диете фактора

      Раскрыта польза низкоуглеводной диеты для диабетиков

      S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями

      В России чиновник за бюджетные деньги перенес детскую площадку к своему дому

      В России заговорили о новом принципе налога на прибыль

      Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

      Бывший президент «Локомотива» рассказал о попытке дать взятку судье

      ВСУ предпочли иностранную бронетехнику украинской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости