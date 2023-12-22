Селена Гомес снялась в кожаном плаще на голое тело для Vogue

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенном образе для японской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость предстала перед камерой в кожаном плаще на голое тело. При этом визажисты решили сделать в макияже акцент на естественность, нанеся на щеки розовые румяна, а на губы — нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в гладкий пучок.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях под постом. «Потрясающая», «Королева», «Очень красиво», «Это нереально», «Ты шикарная. Спасибо за то, что ты делаешь», — писали они.

Ранее Гомес вышла на улицу без макияжа и вызвала споры в сети. Папарацци запечатлели исполнительницу вместе с подругой во время прогулки по Беверли-Хиллз. Тогда звезда была одета в серый свитер, черные лосины и объемный плащ.