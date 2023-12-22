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19:43, 22 декабря 2023Россия

Совфед одобрил закон о получении маткапитала только на детей с гражданством

СФ одобрил закон о получении маткапитала только на детей с гражданством России

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому материнский капитал смогут получать только в случае, если у ребенка будет гражданство России по рождению. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее маткапитал могли получить граждане страны вне зависимости от даты приобретения ими гражданства при рождении имеющего гражданство России ребенка. Основания приобретения гражданства при этом были не важны.

Согласно закону выплаты по материнскому капиталу с 1 января 2024 года смогут получить только те лица, которые имели гражданство России на момент рождения ребенка, и при условии, что новорожденный будет являться гражданином России по рождению.

Ранее Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению. При этом получить его можно только если оба родителя — граждане РФ, либо если гражданин России среди родителей лишь один, но сам ребенок находится на территории страны.

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      Никита Абрамов
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