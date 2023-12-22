Студент-философ открыл огонь в пражском университете. Полиция Чехии связала стрельбу с трагедией в брянской гимназии

Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали 14 человек, 25 ранены

24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид Козак открыл стрельбу в своем учебном заведении. По уточненным данным, погибли 14 человек, 25 получили ранения.

Выяснилось, что в 2022 году он получил степень бакалавра истории и европейских исследований. После преступления мужчина покончил с собой.

Стрелок раскрыл свои мотивы в Telegram

«Лента.ру» обнаружила Telegram-канал, который, предположительно, принадлежал нападавшему. Канал был создан 9 декабря, где автор по-русски писал, что этот ресурс станет его дневником. 10 декабря он опубликовал пост, в котором сообщил, что на него повлияла школьница, которая 7 декабря открыла стрельбу в брянской гимназии.

По словам автора, он всегда хотел лишать жизни людей, однако со временем начал склоняться к массовым убийствам. Также он упомянул, что на него повлияли действия некоего Ильназа. Предположительно, речь идет об Ильназе Галявиеве, который в 2021 году устроил стрельбу в казанской гимназии.

Также автор канала писал о суицидальных мыслях и ненависти к миру. Последняя запись датирована 19 декабря.

Позднее МВД Чехии подтвердило авторство и записи канала стрелка в Карловом университете Праги.

В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом Вит Ракушан глава полиции Чехии

Чешскую полицию уличили в неготовности к подобным ЧП

Свидетель стрельбы в Пражском университете рассказал, что полиция никак не предупреждала людей о произошедшем. Из-за этого большое число пешеходов находились в непосредственной близости от места трагедии. По словам очевидца, о произошедшем он с женой узнал из новостей, хотя находился совсем рядом с местом преступления.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура. Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших.