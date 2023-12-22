В России чиновник за бюджетные деньги перенес детскую площадку к своему дому

Красноярский чиновник за бюджетные деньги перенес детскую площадку к своему дому

В Красноярском крае глава Туруханского сельсовета Алексей Кленавичус за счет казны перенес детскую площадку к своему дому. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, чиновник заключил договор и перенес объект, это обошлось бюджету в 400 тысяч рублей. Кленавичус является отцом четверых детей, отмечает канал.

Действия главы сельсовета не остались незамеченными, указано в сообщении. Россиянина оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее архангельский чиновник растратил ветеранские премии на ставки в тотализаторе. По версии следствия, он похитил деньги и подделал документ об их выплате ветеранам спорта.