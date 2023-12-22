В США заявили о растущих опасениях стран Северной Европы из-за России

Politico: страны Северной Европы станут оборонительным регионом США из-за России

Всплеск подписания новых оборонных соглашений с США показывает растущие опасения стран Северной Европы из-за России. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в этом месяце Швеция, Финляндия, Дания, Эстония, Латвия и Литва заключили с США новые многолетние соглашения, которые позволят ускорить развертывание американских войск в регионе и сигнализируют о серьезном внутреннем сдвиге в НАТО из-за подготовки к новой эре противостояния с Москвой.

«Ключевой движущей силой всех этих соглашений является вторжение России, опасения по поводу европейской безопасности и необходимость направления большего количества сил США на восток, особенно в случае с Финляндией», — заявил директор программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре международных стратегических исследований Макс Бергманн.

Уточняется, что в основе всех шести соглашений о сотрудничестве в области оборонной безопасности лежат руководящие принципы, позволяющие американским войскам проводить в этих странах учебные миссий, а также облегчающие бюрократическую волокиту в случае чрезвычайной ситуации. «Это позволяет США сказать: весь этот регион является одним оборонительным регионом», — объяснил ведущий научный сотрудник Финского института международных отношений Чарли Салониус-Пастернак.

Ранее посол Финляндии в Москве был вызван в МИД России в связи с заключением оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Российская сторона заявила послу, что не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе.