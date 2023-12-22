В России прекращают выпуск популярного антибиотика. Минздрав заявил, что его запасов хватит на полгода

РБК: японская Astellas прекратит производство антибиотика вильпрафен в России

Японская фармацевтическая компания Astellas приняла решение вывести антибиотик вильпрафен (международное наименование — джозамицин) с российского рынка. Речь идет о лекарственных препаратах вильпрафен и вильпрафен солютаб.

В России эти лекарственные препараты выпускают заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». О том, что выпуск антибиотика прекращается в стране, журналистам рассказали представители «Зио-Здоровье». В российском представительстве Astellas подтвердили эту информацию, уточнив, что другие препараты компании останутся на российском рынке. Причина такого решения неизвестна.

Ситуацию прокомментировали в Минздраве

В Минздраве заявили, что остатков антибиотика, в составе которого есть действующее вещество джозамицин, в медицинских организациях страны хватит примерно на полгода.

По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации, в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца пресс-служба Минздрава

Несмотря на то, что в СМИ писали, что антибиотик не имеет аналогов, в Минздраве подчеркнули, что альтернативой могут стать лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием азитромицин и кларитромицин, которые устойчиво вводятся в гражданский оборот.

В медицине вильпрафен нашел широкое применение

Препараты на основе джозамицина используются в лечении инфекций верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, инфекций в стоматологии и офтальмологии, кожных покровов и мягких тканей, заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других.

Фото: Yuriko Nakao / AFLO / Globallookpress.com

Вильпрафен и вильпрафен солютаб отличаются между собой формой выпуска — они производятся в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и в виде растворяющихся таблеток.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что антибиотик пользуется большим спросом в стране. По его мнению, пациентов не оставят без этого лекарства. Специалист не исключает, что кто-то из его нынешних производителей получит принудительную лицензию на выпуск препарата.

В российских аптеках наблюдается дефицит других популярных препаратов

В декабре стало известно, что в некоторых российских регионах начал заканчиваться препарат «Страттера» («Атомоксетин») от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Его производством занимается американская компания Eli Lilly.

По состоянию на 15 декабря лекарства не было в наличии в аптеках Воронежа, Омска, Ярославля, а также Свердловской, Кемеровской, Саратовской, Тамбовской областей. При этом последняя поставка «Страттера» была около полугода назад.

Кроме того, 6 декабря сообщалось, что в российских аптеках начал заканчиваться популярный препарат против артрита «яквинус» от от Pfizer. Его полное отсутствие в продаже наблюдалось в аптеках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, Новосибирске, Краснодаре и других больших городах. Позже представителя Pfizer заверили, что поставки препарата осуществляются регулярно.