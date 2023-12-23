В России предложили снизить тарифы на ЖКУ в новогодние праздники

Депутат Якубовский предложил снизить тарифы на ЖКУ в новогодние праздники

В России предложили снизить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для нескольких категорий россиян в дни новогодних праздников. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский, сообщает РИА Новости.

Депутат предложил снизить тарифы для многодетных семьей, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также неработающих пенсионеров в период новогодних выходных, намеченных с 2024-го на 2025 год.

По словам Якубовского, такая мера «снизила бы финансовую нагрузку на наиболее социально незащищенные слои населения, которые в преддверии новогодних праздников и так испытывают серьезную финансовую нагрузку на семейный бюджет». Отмечается, что предложение депутата уже направлено на рассмотрение в Минстрой России.

Ранее стало известно, что в России отменили банковские комиссии за оплату коммунальных платежей для пенсионеров и льготных категорий граждан. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. Решение вступит в силу с 1 июля 2024 года.