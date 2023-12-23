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13:52, 23 декабря 2023Россия

В Госдуме порассуждали об отправке на СВО пришедшего голым на вечеринку рэпера

Депутат Милонов выступил против отправки на СВО рэпера Vacio

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выступил против отправки на специальную военную операцию рэпера Николая Васильева, известного как Vacio. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я, как участник СВО, могу сказать, нам такой точно не нужен, подальше его держать нужно. Я ему кашу не доверю варить, больной человек. Упаси бог! То, что ему дали 15 суток — это как раз примерно то, что он и заслуживает», — пояснил депутат.

Парламентарий также отметил, что обществу надо показывать, что государство не поощряет такой внешний вид.

В среду, 20 декабря, в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который, как отмечается, он использовал не по назначению.

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      Никита Абрамов
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