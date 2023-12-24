Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:51, 24 декабря 2023Силовые структуры

Двое мужчин ворвались в больницу и ранили мужчину в Ингушетии

Двое налетчиков ворвались в больницу в Ингушетии и ранили 43-летнего мужчину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Ингушетия двое мужчин ворвались в Малгобекскую центральную районную больницу и ранили 43-летнего мужчину. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, налетчики были в масках. Во время проникновения в учреждение они также были вооружены автоматом и травматическим пистолетом. В пострадавшего они выстрелили несколько раз, после чего его доставили в реанимацию той же больницы.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. В городе объявлен план «Перехват», полиция устанавливает причастных к случившемуся лиц и обстоятельства инцидента.

Ранее в Челябинске мужчина захотел оформить инвалидность после перенесенного инсульта и устроил погром в кабинете врача.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шесть стран Евросоюза не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Как отреагировал Киев?

      В ЦАР рассказали о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС

      Двое мужчин ворвались в больницу и ранили мужчину в Ингушетии

      В Эстонии заявили о планах России испортить Рождество Украине

      Глава МВД Великобритании извинился за шутку о наркотиках для крепкого брака

      Новый президент Аргентины ответил на вопрос о своей зарплате

      Сальдо высказался о проведении новогодних мероприятий в Херсонской области

      Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море

      Российский-боксер чемпион разбился в аварии в день похорон матери

      В Минздраве рассказали о пострадавших после обрушения горки в Хакасии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости