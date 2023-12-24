Двое мужчин ворвались в больницу и ранили мужчину в Ингушетии

Двое налетчиков ворвались в больницу в Ингушетии и ранили 43-летнего мужчину

В Республике Ингушетия двое мужчин ворвались в Малгобекскую центральную районную больницу и ранили 43-летнего мужчину. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, налетчики были в масках. Во время проникновения в учреждение они также были вооружены автоматом и травматическим пистолетом. В пострадавшего они выстрелили несколько раз, после чего его доставили в реанимацию той же больницы.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. В городе объявлен план «Перехват», полиция устанавливает причастных к случившемуся лиц и обстоятельства инцидента.

Ранее в Челябинске мужчина захотел оформить инвалидность после перенесенного инсульта и устроил погром в кабинете врача.