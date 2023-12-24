В ООН назвали методы эксплуатации бедных стран богатыми

Генсек Конференции ООН: богатые страны используют в свою пользу правила ВТО

Богатые страны эксплуатируют бедные и развивающиеся, применяя в свою пользу устаревшие правила Всемирной торговой организации (ВТО) и «зеленый переход». Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, передает Financial Times.

По ее словам, таким образом богатые страны стимулируют свою экономику. У них больше возможностей для субсидирования в областях, благоприятных для окружающей среды, но при этом многие торговые правила запрещают политику, которую могут использовать развивающиеся страны. Она добавила, что «зеленые правила» Евросоюза являются «слишком карательными», а механизм корректировки углеродных границ в рамках Парижского соглашения далек от справедливости, так как развивающиеся страны должны платить ту же цену за выбросы углерода, что и Евросоюз.

Гринспан отметила, что для беднейших слоев населения не работает система торговли и инвестиций, благодаря которой многие развивающиеся государства добились прогресса. Она пояснила, что многие страны лишены такой возможности из-за быстрых темпов технологических изменений и новых барьеров в богатых странах. Кроме того, среди препятствий она назвала возвращение крупных игроков к протекционистской промышленной политике.

Ранее издание Financial Times спрогнозировало негативные последствия для экономики стран еврозоны после резкого сокращения государственных расходов в ряде стран в 2024 году. Нововведения подразумевают поэтапное ужесточение ограничений госрасходов для каждой страны блока. В числе основных пострадавших от снижения объемов госрасходов, по мнению экспертов, окажутся страны с большим объемом госдолга.