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21:54, 24 декабря 2023Культура

Ушел из жизни писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов

Умер писатель-фантаст и издатель Terra Fantastica Николай Ютанов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Санкт-Петербурге ушел из жизни писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев.

Основателю издательства Terra Fantastica было 64 года. Причиной кончины стала болезнь сердца.

Помимо собственных книг, Ютанов отметился переводами классиков фантастики с английского языка. Кроме литературной деятельности Ютанов был известен как астроном и футуролог. Под его руководством проходили Конгресс фантастов России и конференция «Форум будущего», также он основал литературные премии «Странник» и «Мечи».

Новость подтвердил известный российский фантаст Сергей Лукьяненко. Он назвал Ютанова своим старым другом и вспомнил, что тот был одним из его первых издателей — в частности, первый роман Лукьяненко «Рыцари сорока островов» был продвинут Ютановым.

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      Марина Совина
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