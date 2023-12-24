В ДНР отключили один из блоков ТЭС

На подконтрольном Киеву участке ДНР аварийно отключили один из блоков ТЭС

На подконтрольном Киеву участке Донецкой народной республики (ДНР) из-за повреждений произвели отключение одного из блоков тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Блок отключили в аварийном порядке из-за того, что был нанесен ущерб оборудованию электросетей и станции. «Повреждено оборудование электросетей и станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом», — написала пресс-служба министерства.

В целом дефицита электроэнергии на Украине не фиксируется, однако из-за непогоды обесточены 90 населенных пунктов.