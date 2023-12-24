Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 24 декабря 2023Бывший СССР

В ДНР отключили один из блоков ТЭС

На подконтрольном Киеву участке ДНР аварийно отключили один из блоков ТЭС

Фото: Артем Килькин / Коммерсантъ

На подконтрольном Киеву участке Донецкой народной республики (ДНР) из-за повреждений произвели отключение одного из блоков тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Блок отключили в аварийном порядке из-за того, что был нанесен ущерб оборудованию электросетей и станции. «Повреждено оборудование электросетей и станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом», — написала пресс-служба министерства.

В целом дефицита электроэнергии на Украине не фиксируется, однако из-за непогоды обесточены 90 населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США объявили о расширении своей территории в Арктике. На нее также претендуют Россия и Канада

      Испанский шахматист оценил санкции против российского спорта

      На берегу Москвы-реки нашли заряженный иностранный гранатомет

      В ДНР отключили один из блоков ТЭС

      В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

      В Госдуме призвали не брать «грязные деньги» Ивлеевой

      Генерал Украины рассказал о невозможности мобилизовать 500 тысяч граждан в ВСУ

      Инстасамка вспомнила о травле в школе

      Путина удивил попросивший танк вместо отпуска и денег Герой России

      Российские военные рассказали о трофейном оружии в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости