Во Франции назвали единственное условие для победы Украины
Во Франции назвали единственное условие, благодаря которому Украина сможет одержать победу, если США перестанут поддерживать государство. Своим мнением поделился обозреватель Фредерик Ансель в ролике журнала L’Express, доступном на YouTube.
«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ (Вооруженным силам Украины — прим. «Ленты.ру») одержать верх над российскими войсками», — отметил Ансель.
По словам обозревателя, если ситуация на Украине не изменится в ближайшее время, то в 2024 году тактическую победу в военном конфликте одержит Россия. Он добавил, что в следующем году президенту РФ Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка на международной арене.
Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. По ее словам, союзники принуждают Киев к невыгодным условиям мирного урегулирования.