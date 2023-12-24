L’Express: без оружия США Украина сможет победить только благодаря чуду

Во Франции назвали единственное условие, благодаря которому Украина сможет одержать победу, если США перестанут поддерживать государство. Своим мнением поделился обозреватель Фредерик Ансель в ролике журнала L’Express, доступном на YouTube.

«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ (Вооруженным силам Украины — прим. «Ленты.ру») одержать верх над российскими войсками», — отметил Ансель.

По словам обозревателя, если ситуация на Украине не изменится в ближайшее время, то в 2024 году тактическую победу в военном конфликте одержит Россия. Он добавил, что в следующем году президенту РФ Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка на международной арене.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. По ее словам, союзники принуждают Киев к невыгодным условиям мирного урегулирования.