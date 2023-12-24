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16:23, 24 декабря 2023Мир

Во Франции назвали единственное условие для победы Украины

L’Express: без оружия США Украина сможет победить только благодаря чуду

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Во Франции назвали единственное условие, благодаря которому Украина сможет одержать победу, если США перестанут поддерживать государство. Своим мнением поделился обозреватель Фредерик Ансель в ролике журнала L’Express, доступном на YouTube.

«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ (Вооруженным силам Украины — прим. «Ленты.ру») одержать верх над российскими войсками», — отметил Ансель.

По словам обозревателя, если ситуация на Украине не изменится в ближайшее время, то в 2024 году тактическую победу в военном конфликте одержит Россия. Он добавил, что в следующем году президенту РФ Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка на международной арене.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. По ее словам, союзники принуждают Киев к невыгодным условиям мирного урегулирования.

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      Анастасия Астахова
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