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04:36, 24 декабря 2023Мир

В Европе заявили о неизбежном предательстве Украины Западом

Депутат ЕП Дейли: Запад принуждает Украины к невыгодным условиям урегулирования

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в соцсети X заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. По ее словам, союзники принуждают Киев к невыгодным условиям мирного урегулирования.

«Прошло почти два года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось», — указала политик.

По ее словам, в настоящее время, когда республика потеряла десятки тысяч человек на фронте, Киев вынуждают заключить мир на куда худших условиях, чем в апреле 2022 года, когда НАТО призывало продолжать борьбу.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев рассказал, что некоторые в Киеве предлагают признать победу президента России Владимира Путина в конфликте во избежание ухудшения положения Украины. Он отметил, что сейчас украинская армия, в отличие от российской, не в состоянии наступать.

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      Марина Совина
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