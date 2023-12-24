В Европе заявили о неизбежном предательстве Украины Западом
Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в соцсети X заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. По ее словам, союзники принуждают Киев к невыгодным условиям мирного урегулирования.
«Прошло почти два года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось», — указала политик.
По ее словам, в настоящее время, когда республика потеряла десятки тысяч человек на фронте, Киев вынуждают заключить мир на куда худших условиях, чем в апреле 2022 года, когда НАТО призывало продолжать борьбу.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев рассказал, что некоторые в Киеве предлагают признать победу президента России Владимира Путина в конфликте во избежание ухудшения положения Украины. Он отметил, что сейчас украинская армия, в отличие от российской, не в состоянии наступать.