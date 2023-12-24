Политолог Карасев: некоторые в Киеве хотят признать победу Путина в конфликте

Некоторые в Киеве предлагают признать победу президента России Владимира Путина в конфликте во избежание ухудшения положения Украины, рассказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью каналу Politeka.

Он отметил, что сейчас украинская армия, в отличие от российской, не в состоянии наступать. По словам эксперта, конфликт уже завершен, и в сложившейся ситуации мирные переговоры являются единственным выходом для Киева. При этом он подчеркнул, что условия, на которых они пройдут, будут не очень хорошими для украинской стороны.

Политолог также обвинил руководство Украины в том, что оно скрывает реальное положение дел, пытаясь «подсластить горькую правду».

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева продолжать конфликт на протяжении многих лет. Он привел данные опроса населения, согласно которым 58 процентов украинцев выразили готовность сопротивляться годами.