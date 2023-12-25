Главу ГУР Украины заочно арестовали из-за серии терактов

В Москве суд заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

В Москве суд заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи обвиняют главу ГУР в совершении 104 терактов. В отношении него возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Это уже второй заочный арест Буданова в России.

В пресс-службе суда отметили, что главу украинского ведомства арестовали на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России или задержания в России.

Ранее МВД России объявило мужчину в розыск по статье Уголовного кодекса. При этом статью, по которой ведется розыск, тогда не указали.