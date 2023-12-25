Advanced: США имеют четкий план по Украине, который приведет страну к краху

Политика Вашингтона в отношении конфликта Москвы и Киева приведет Украину к полному краху. Такой исход конфликта предрекли журналисты издания Advanced, базирующегося в Хорватии.

«Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — считают авторы статьи. По их мнению, западные союзники уже предают Владимира Зеленского, но он не осознает этого или не хочет принимать этот факт. В противном случае украинцы могли бы обвинить во всех проблемах страны президента, считают журналисты.

Обозреватели также заявили, что Киев не способен выстоять без поддержки США и Европы. Отсутствие помощи союзников, как отмечают авторы материала, влияет на ситуацию на передовой, а украинская армия вскоре может начать серьезно терять позиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.

В начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу также сообщил, что за полгода контрнаступления Украина потеряла свыше 125 тысяч человек. Кроме того, по его словам, ВСУ лишились 16 тысяч единиц различного вооружения.