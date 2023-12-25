Медведев предрек удар по иностранной базе в случае ее появления на Украине

Зампред СБ Медведев: РФ ударит по иностранной базе при ее появлении на Украине

Россия ударит по иностранной военной базе при ее появлении на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Североатлантический альянс должен быть готов к такому исходу в случае открытия базы на Украине, так как при появлении баз удар будет неизбежен.

«Это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас», — порассуждал политик. Также Медведев напомнил представителям украинских властей, что даже после российского удара по такой базе страны альянса могут не решиться на военный ответ Москве.

Можно отвечать вместе, а можно оставить страну — владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе. Так что без иллюзий – люфт значительный Дмитрий Медведев

Ранее глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине.