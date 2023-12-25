Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 25 декабря 2023Россия

Медведев предрек удар по иностранной базе в случае ее появления на Украине

Зампред СБ Медведев: РФ ударит по иностранной базе при ее появлении на Украине

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия ударит по иностранной военной базе при ее появлении на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, Североатлантический альянс должен быть готов к такому исходу в случае открытия базы на Украине, так как при появлении баз удар будет неизбежен.

«Это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас», — порассуждал политик. Также Медведев напомнил представителям украинских властей, что даже после российского удара по такой базе страны альянса могут не решиться на военный ответ Москве.

Можно отвечать вместе, а можно оставить страну — владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе. Так что без иллюзий – люфт значительный

Дмитрий Медведев

Ранее глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией

      Теннисистка с Украины пожаловалась на здоровье после отказа от игры с белоруской

      У россиянки случился септический шок из-за инъекции от «врача»-иностранца в ТЦ

      Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

      В Белграде рассказали о последствиях беспорядков

      13-летняя российская блогерша купила себе трехэтажный дом

      Российского подростка задержали за 350 ложных сообщений о минировании

      43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о своей пластике

      В России предложили альтернативу штрафу за забытые водительские права

      Против вытолкнувшего из окна эскортницу россиянина решили завести дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости