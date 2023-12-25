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07:19, 25 декабря 2023Россия

Рособрнадзор допустил возможность пересдачи ЕГЭ в течение года

Рособрнадзор заявил о готовности обсуждать пересдачу ЕГЭ в год сдачи

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Рособрнадзор готов обсуждать возможность пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в тот год, когда выпускник его сдавал. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, его цитирует РИА Новости.

«С пересдачами. Мы не против, но во всем должно быть положительное и понятное зерно... Мы не против абсолютно. Но с принципами достаточной разумности. Пересдавать все точно не потянем, мы уйдем в сентябрь», — сказал глава ведомства.

Он предположил, что можно сделать так, чтобы выпускникам разрешили пересдавать один из экзаменов. При этом такое решение должен принять не Рособрнадзор, подчеркнул Музаев. По его мнению, это должно быть консолидированное решение общества, власти и экспертного сообщества.

Сейчас в случае, если выпускник не преодолевает низший порог баллов ЕГЭ, он должен ждать следующего лета для новой попытки.

Инициатива разрешить пересдачу ЕГЭ в течение года прозвучала еще в июне 2022 года. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов тогда предложил Музаеву ввести возможность неоднократной пересдачи итогового экзамена в год сдачи. По мнению Чернышова, ЕГЭ для российских школьников становится причиной эмоционального стресса и влияет на психофизиологическое состояние выпускников. Половина из них уверена, что от итоговой аттестации зависит вся дальнейшая жизнь

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      Анастасия Шейкина
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