Россиянин выкрал около сотни шоколадных киндеров ради наркотиков

В Новосибирске мужчина выкрал около сотни шоколадных яиц ради покупки наркотиков

В Новосибирске мужчина выкрал из магазина в Калининском районе около сотни шоколадных яиц ради покупки наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По сведениям издания, похитителя киндеров сотрудники российского магазина давно вычислили, но своими силами поймать не могли.

В один из дней мужчина с безумным видом снова схватил на кассе коробочку сладостей и рванул в сторону выхода. Охранник магазина побежал следом, также к нему присоединилась группа быстрого реагирования «Гвардия».

У вора при себе нашли 44 шоколадных яйца.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах вор уснул в украденной машине и был задержан полицией. Собственник припарковал свою машину около магазина и случайно оставил ключи внутри. Злоумышленник воспользовался ситуацией, сел в автомобиль и уехал на нем в неизвестном направлении. В отношении 39-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).