Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 25 декабря 2023Россия

Россиянин выкрал около сотни шоколадных киндеров ради наркотиков

В Новосибирске мужчина выкрал около сотни шоколадных яиц ради покупки наркотиков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске мужчина выкрал из магазина в Калининском районе около сотни шоколадных яиц ради покупки наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По сведениям издания, похитителя киндеров сотрудники российского магазина давно вычислили, но своими силами поймать не могли.

В один из дней мужчина с безумным видом снова схватил на кассе коробочку сладостей и рванул в сторону выхода. Охранник магазина побежал следом, также к нему присоединилась группа быстрого реагирования «Гвардия».

У вора при себе нашли 44 шоколадных яйца.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах вор уснул в украденной машине и был задержан полицией. Собственник припарковал свою машину около магазина и случайно оставил ключи внутри. Злоумышленник воспользовался ситуацией, сел в автомобиль и уехал на нем в неизвестном направлении. В отношении 39-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине заявили об отравлении журналиста Красовского. Он жаловался на угрозы

      Производитель дронов «Орион» досрочно завершил поставки в рамках ГОЗ

      Путин разрешил обнулять пошлины на вывоз товаров за рубеж

      Россиянин получил десятки тысяч рублей за отменный три года назад авиарейс

      Смолов назвал критиковавшего его болельщика нищетой

      Еще один кандидат подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

      В европейском городе треснул мост

      Жительница Подмосковья возмутилась праздником под окнами и поплатилась

      Россиянам назвали всегда актуальную деталь интерьера квартиры

      Адвокат Киркорова отреагировал на ситуацию со сброшенным со сцены охранником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости