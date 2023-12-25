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10:42, 25 декабря 2023Россия

Сильный пожар в гипермаркете «Леруа Мерлен» в Петербурге сняли на видео

В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного

В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся гипермаркет «Леруа Мерлен». Очевидцы сняли пожар на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно пламя, распространяющееся по полкам торгового зала. Работает пожарная тревога. Также запечатлен пожарный, который тушит огонь.

Как рассказала изданию одна из сотрудниц гипермаркета на проспекте Буденного, пожар начался из-за возгорания гирлянды под потолком отдела товаров для сада. По словам россиянки, самостоятельно справиться с огнем работники магазина не смогли.

Как сообщило МЧС России в Telegram, открытое горение на данный момент ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар на Складской улице. По словам очевидцев, дымом заволокло две улицы, а черный столб был виден за несколько кварталов. Пожар попал на видео местных жителей.

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      Константин Лысяков
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