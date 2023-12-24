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20:05, 24 декабря 2023Россия

Мощный пожар в Петербурге попал на видео

В Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Возгорание случилось в ангаре на Складской улице. Площадь горения достигла 300 квадратных метров. По словам очевидцев, дымом заволокло две улицы, а черный столб виден за несколько кварталов. В управлении МЧС по Петербургу сообщили, что данные о пострадавших пока не поступали.

В ведомстве уточнили, что в 18:56 был подан дополнительный номер 1-БИС. Тушением пожара занимаются 27 человек и 6 единиц техники.

Ранее в Москве на ходу вспыхнул эвакуатор. Инцидент произошел в районе дома №52 по Каширскому шоссе. На кадрах с места происшествия видно, как горит автомобиль «Газель», который эвакуировал легковушку Renault. Машину с платформы удалось снять, а кабина эвакуатора полностью выгорела. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

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      Нина Ташевская
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