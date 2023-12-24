Эвакуатор вспыхнул на ходу в Москве

В Москве эвакуатор загорелся во время движения по Каширскому шоссе

В Москве эвакуатор вспыхнул во время движения по Каширскому шоссе. О загоревшемся на ходу автомобиле сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома №52. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в ведомстве. В дептрансе также предупредили, что четыре из пяти полос на шоссе перекрыты, и попросили столичных водителей выбирать альтернативные маршруты.

Видео пожара, которое сняли проезжавшие мимо очевидцы, опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». На кадрах видно, как горит автомобиль «Газель», который эвакуировал легковушку Renault. Машину с платформы удалось снять, а кабина эвакуатора полностью выгорела.

Ранее в Москве такси врезалось в Китайгородскую стену и загорелось. Авария произошла рядом с домом №6 по улице Варварка. Передняя часть машины выгорела и сильно деформировалась из-за столкновения. По предварительной информации, никто не пострадал.