Стало известно о неожиданном заработке Панина в США

«МК»: из-за нехватки денег актер Папин работает ведущим игры «Мафия» в США

Стало известно о неожиданном способе заработка российского актера Алексея Панина (признан Минюстом России иноагентом) в Америке. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, артист получает гонорар за то, что работает ведущим игры «Мафия» в одном из дорогих ресторанов США. Панин устраивает мероприятие в стиле 90-х и призывает гостей приходить в соответствующих нарядах. За самый яркий образ актер дарит игроку бутылку алкоголя.

После переезда из Испании в Америку артист признавался в нехватке денег и даже просил поклонников о материальной поддержке. Известно, что вместе с ним на «Мафии» зарабатывает экс-резидент Comedy Club Александр Незлобин, который в свободное от игр время работает таксистом. Отмечается, что артист тоже жалуется на безденежье.

Ранее Панин похвастался американским паспортом на фоне украинского флага.