Стало известно о проблемах с продлением водительских прав у россиян

Shot: для россиян не будут автоматически продлевать водительские права

У россиян, действие чьих водительских прав заканчивается в 2024-2025 годах, не будет их автопродления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в ГИБДД.

По его данным, введенное ранее автопродление в ГИБДД решили не продолжать и ограничились запланированными изначально сроками.

С 1 января 2024 года, чтобы продлить водительское удостоверение, необходимо посетить отдел ГИБДД и сделать справку № 003-В/у. Новое удостоверение будет действовать 10 лет.

При этом срок действия прав могут увеличить с 10 до 20 лет. По словам источника Shot в Госдуме, предполагается, что изменения начнут действовать с 2025 года, а на данный момент соответствующие поправки согласовываются с руководством ГИБДД.

Ранее адвокат Кирилл Данилов заявил, что права одной категории водителей станут недействительными в России с 1 апреля 2024 года. Тогда вступает в силу закон 313-ФЗ, который регулирует допуск к управлению автомобилями граждан с иностранными водительскими удостоверениями.