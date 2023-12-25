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08:41, 25 декабря 2023Россия

В Петербурге четыре человека избили курьера и распылили перцовый газ

В Санкт-Петербурге четыре человека избили курьера и распылили перцовый газ

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Санкт-Петербурге у дома на Витебском шоссе четыре человека избили курьера. Об этом сообщает источник «Известий».

Там уточнили, что злоумышленники нанесли доставщику удары руками и ногами, также они распылили ему в лицо перцовый газ. Причина нападения людей на курьера пока не установлена.

В декабре житель Санкт-Петербурга на глазах у жены избил и покусал своего 14-летнего сына. Мальчика госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмой головы. Врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

До этого в Петербурге пьяный мужчина избил на Туристской улице двух школьников 7 и 13 лет. Горожанину показалось, что дети бросили неправильный взгляд в его сторону.

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      Анастасия Шейкина
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