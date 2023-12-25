В России нашли виновников в протестах в Сербии

Посол России: протесты в Сербии получили поддержку извне для ослабления Вучича

Протесты в Сербии получили поддержку извне. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко нашел виновников беспорядков, передает РИА Новости.

«Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне», — сказал диппредставитель.

По его словам, об этом говорил президент страны Александр Вучич. У него неопровержимые данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, добавил дипломат.