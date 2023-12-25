В России высказались о вероятности «сербского майдана»

Депутат Чепа заявил о попытках организовать «сербский майдан»

Вероятность попыток осуществить «сербский майдан» остается достаточно высокой. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что считает маловероятным успех переворота в стране.

«Спецслужбы не дремлют, они делают все, что связано с возможностью противостояния России. Этим спецслужбам удалось развалить Югославию, что привело к многочисленным жертвам, к нестабильности в регионе, и они продолжают проводить политику в таком же духе. Потому попытки осуществления майдана были и есть. Мы об этом предупреждали руководство Сербии. Эти попытки будут продолжаться», — подчеркнул Чепа.

Целью организаторов протестов политик назвал раскачивание обстановки в регионе и создание более подконтрольного, лояльного режима в Сербии.

«Но переворот не удастся. Уже многие зачинщики, 35 человек, арестованы. Но попытки раскачивать ситуацию мы видим кругом», — заключил депутат.

Вечером 24 декабря протестующие против итогов выборов в Белграде из оппозиционного блока «Сербия против насилия» перекрыли столичные улицы. Они попытались штурмом взять здание городского собрания, повредили двери и окна. Полиция применила слезоточивый газ, демонстранты в свою очередь забросали силовиков камнями и бутылками. Правоохранителям удалось разогнать протест. Президент республики Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек.