В Узбекистане учредили НИИ семьи и гендера на базе НИИ семьи и женщин

В Узбекистане на базе Научно-исследовательского института (НИИ) семьи и женщин создан НИИ семьи и гендера. Об этом в Telegram-канале сообщает министерство юстиции республики.

Учреждение НИИ семьи и гендера предполагалось президентским указом «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Комитета семьи и женщин» от 12 декабря 2023 года, который был принят Минюстом 25 декабря.

В правительстве также учреждена должность заместителя премьер-министра, который будет возглавлять комитет семьи и женщин. Председатель комитета среди прочего теперь отвечает за снятие и назначение региональных и местных глав комитетов семьи и женщин соответствующих уровней.

5 сентября парламент Узбекистана проголосовал за законопроект, вводящий административную ответственность за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин, а также за пропаганду сожительства с двумя и более женами.