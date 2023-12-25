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14:47, 25 декабря 2023Бывший СССР

В Узбекистане учредили НИИ семьи и гендера

В Узбекистане учредили НИИ семьи и гендера на базе НИИ семьи и женщин

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Узбекистане на базе Научно-исследовательского института (НИИ) семьи и женщин создан НИИ семьи и гендера. Об этом в Telegram-канале сообщает министерство юстиции республики.

Учреждение НИИ семьи и гендера предполагалось президентским указом «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Комитета семьи и женщин» от 12 декабря 2023 года, который был принят Минюстом 25 декабря.

В правительстве также учреждена должность заместителя премьер-министра, который будет возглавлять комитет семьи и женщин. Председатель комитета среди прочего теперь отвечает за снятие и назначение региональных и местных глав комитетов семьи и женщин соответствующих уровней.

5 сентября парламент Узбекистана проголосовал за законопроект, вводящий административную ответственность за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин, а также за пропаганду сожительства с двумя и более женами.

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      Глеб Палехов
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