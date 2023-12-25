Ведущая «Дома-2» прокомментировала голую вечеринку Ивлеевой

Ведущая «Дома-2» Орлова назвала вечеринку блогерши Ивлеевой перебором

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова, посетившая голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, заявила, что никто из ее участников не хотел оскорбить ничьих чувств. Об этом она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Орлова заявила, что вечеринка Ивлеевой была закрытой, а дресс-код был продиктован тематикой мероприятия. «Безусловно, никто не хотел оскорбить ничьих чувств, и я уверена, что все до единого извлекли хороший урок из произошедшего», — прокомментировала она случившееся.

Орлова также назвала происходившее на вечеринке перебором и заявила, что на публичных людях лежит больше ответственности за то, что они делают, чем на других. «Выводы сделаны, будем работать над собой дальше», — заключила телеведущая.

Ранее вечеринку в московском ночном клубе прокомментировала сама Ивлеева. Она объяснила, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. Этим были обусловлены требования к нарядам гостей. Она извинилась за то, что фото и видео с мероприятия попали в сеть, и пообещала отправить деньги, вырученные с вечеринки, на благотворительность.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря. Ее посетили многие звезды российского шоу-бизнеса в нарядах, оголяющих тело. Попавшие в сеть видео и фото с мероприятия спровоцировали волну возмущения.