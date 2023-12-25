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18:04, 25 декабря 2023Наука и техника

В PlayStation можно будет играть ногами

Tom's Hardware: Sony запатентовала игровой контроллер для ног

Фото: Rafal Jedrzejek / Unsplash

Инженеры корпорации Sony изобрели контроллер, позволяющий играть в видеоигры ногами. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты заметили, что соответствующий патент Sony был зарегистрирован несколько дней назад, хотя представители фирмы подали его еще летом 2022 году. В патенте описывается устройство, которое позволит взаимодействовать с играми посредством ног.

Первый вариант предусматривает два больших трекбола, на которые пользователь должен будет поставить ноги. Процессор будет считывать их движение и переносить в игру. В этом случае пользователь сможет совершать определенные действия в игре на PlayStation — например, ходить, бежать или бить по противнику — с помощью своих ног.

Второй вариант предлагает специальную полусферу, в которую пользователь также должен положить свои ноги. Контроллер будет собирать информацию о движении конечностей, а также передавать на них вибрацию.

В материалах Sony говорится, что патенты связаны с индустрией VR-игр. Контроллеры можно будет использовать в играх на PlayStation и других платформах.

Ранее специалисты Omdia предсказали рынку виртуальных гарнитур и прочих VR-устройств затяжной кризис. В отчете говорится, что по итогам 2023 года поставки очков виртуальной реальности упали на 24 процента.

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      Андрей Ставицкий
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