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20:57, 22 декабря 2023Наука и техника

Продажи VR-гарнитур в 2023 году рухнули

Omdia: продажи VR-очков упали на 24 процента в 2023 году

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Рынку виртуальных гарнитур и прочих VR-устройств предсказали затяжной кризис. Об этом сообщается в отчете Omdia.

В материале исследовательской фирмы говорится, что по итогам 2023 года поставки VR-очков упали на 24 процента, до 7,7 миллиона единиц. В 2022 году производители отгрузили на рынок 10,1 миллиона гарнитур.

Также эксперты заявили, что рынок продолжит рушиться: в 2024 году продажи снизятся на 13 процентов. Рост поставок ожидают в 2026 году. По прогнозу специалистов, к 2028 году рынок восстановится, его годовые объемы составят 9,8 миллиона штук.

Причинами падения рынка специалисты Omdia назвала снижающийся интерес к индустрии среди геймеров. «После выхода Nintendo Switch, обновления консолей среднего поколения и Steam Deck OLED гарнитуры виртуальной реальности будут иметь низкий приоритет среди игроков», — отметили авторы отчета.

В материале отмечается, что расходы на производство VR-контена в 2023 году снизились до 844 миллионов долларов. В 2022 году участники рынка потратили на это 934 миллиона долларов.

Baldur's Gate 3 назвали игрой года на церемонии The Game Awards 2023, которая состоялась в начале декабря. На главный приз также были номинированы Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

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      Андрей Ставицкий
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