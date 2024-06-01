Более половины новых случаев ВИЧ в России выявлены в 24 регионах

Более половины выявленных в 2023 году случаев ВИЧ зафиксированы в 24 регионах

По состоянию на 31 декабря 2023 года превышение среднего значения пораженности ВИЧ выявлено в 24 регионах России, где зафиксировано более половины всех новых случаев инфицирования. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

Согласно статистике, собранной ведомством, наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ выявлено в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья. Также данные Роспотребнадзора свидетельствуют, что показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 году составил 40,04 на 100 тысяч населения. Отмечается, что это на 7,5 процента ниже, чем 2022 году, и на 23,5 процента ниже среднестатистического показателя за предшествующий период, исключая 2020-2021 годы.

В докладе также отмечается, что в последние года в России новые случаи ВИЧ диагностируются у людей наиболее активного трудоспособного возраста. Так, в 2023 году 35,3 процента новых случаев заболевания были выявлены у россиян 30-39 лет, 33,6 процента — у 40-49-летних. 13,4 процента пришлись на людей 50-59 лет и 10,7 процента — на 20-29-летних. «Доля больных, впервые выявленных в возрасте старше 60 лет, составила в 2023 году 6 процентов, а молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась до 0,7 процента. Мужчины составляли большинство среди всех больных и впервые выявленных в 2023 году инфицированных ВИЧ россиян (60,4 процента)», — говорится в документе Роспотребнадзора.

Ранее в Великобритании завершилось расследование о массовом заражении людей ВИЧ и гепатитом С в ХХ веке. Согласно его результатам, вина властей Великобритании, намеренно игнорировавших угрозу здоровью людей и допустивших массовое заражение смертельно опасными болезнями, доказана.