В Великобритании завершили расследование о массовых заражениях людей в ХХ веке

РИА Новости: доказана вина Великобритании в массовом заражении ВИЧ в ХХ веке

Завершившееся в Великобритании расследование показало, что Лондон ответствен за массовое заражение людей опасными заболеваниями, произошедшее в ХХ веке. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам проведенного расследования, вина властей Великобритании, намеренно игнорировавших угрозу здоровью людей и допустивших массовое заражение такими болезнями, как ВИЧ и гепатит С, доказана.

По данным журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения Великобритании приобретала плазму крови для лечения гемофилии у США. После применения этих биоматериалов более 30 тысяч пациентов заразились ВИЧ и гепатитом С.

Отмечается, что донорами в США часто становились бывшие заключенные, наркоманы, бедные слои населения, для которых сдача крови была источником дохода. К тому же в больших партиях смешивали кровь от многих доноров. При этом биоматериалы не проверялись на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года. В итоге одного инфицированного хватало, чтобы огромный объем плазмы стал зараженным.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично извинился перед жертвами массового заражения. Он назвал день оглашения доклада «днем позора для британского государства» и пообещал выплатить компенсации пострадавшим.

