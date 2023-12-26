Израиль лишит ООН одной привилегии

Израиль отменит одобрение виз для сотрудников ООН из-за позиции по ХАМАС

В скором времени правительство Израиля отменит норму, по которой все визы для сотрудников ООН получали автоматическое одобрение. Лишение организации подобной привилегии связано с ее позицией и отказом от осуждения агрессии ХАМАС против Израиля. Об этом в социальной сети X заявил представитель израильского правительства Эйлон Леви.

«Мы требуем глобальной ответственности и показываем пример. МИД Израиля объявил, что запросы на получение виз от сотрудников ООН больше не будут одобряться автоматически. Вместо этого мы будем изучать запросы индивидуально», — заявил он в ходе видеообращения.

По его словам, Тель-Авив намерен прекратить работу с организациями, которые «сотрудничают с машиной пропаганды террористов из ХАМАС, позволяя им прикрываться людьми как живым щитом».

Ранее ООН приняла резолюцию по сектору Газа. В частности, документ требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гумпомощи для анклава.

За резолюцию проголосовали 13 стран. При этом отмечается, что Россия и США воздержались.