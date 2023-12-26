Российскую журналистку арестовали за сотрудничество с иностранной организацией

Суд арестовал журналистку Новак за сотрудничество с иностранной организацией

Лефортовский суд Москвы арестовал российскую журналистку из Читы Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Журналистке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 февраля 2024 года.

Новак обвиняется по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». В пресс-релизе она указана «представителем иностранной организации» — какой именно, не уточняется.

Ранее МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом).