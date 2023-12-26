Спецслужбы в Сербии проанализируют внешнее вмешательство в протесты

Минобороны Сербии: готовится анализ внешнего вмешательства в протесты

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил о подготовке анализа внешнего вмешательства в протесты, начавшиеся после внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает телеканал TV Prva.

«Как говорил президент Александр Вучич, до православного Рождества наши спецслужбы создадут документ с анализом влияния некоторых внешних факторов на избирательный процесс в Сербии. Мы должны дождаться этого документа», — отметил глава оборонного ведомства.

Он также призвал не делать «дешевых обвинений» из-за отсутствия оснований. Вучевич подчеркнул, что необходима «твердая аргументация», так как проблема участия в протестах является чувствительным вопросом.

Ранее экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за помощь в поддержании конституционного порядка страны.